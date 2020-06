Il Cavaliere Oscuro, Heath Ledger: quando Michael Caine incontrò Joker per la prima volta

Stasera torna in tv Il Cavaliere Oscuro, celebre cinecomic del 2008 scritto e diretto da Christopher Nolan e con protagonisti Christian Bale, Aaron Eckhart e Heath Ledger nei panni di Joker.

Dopo avervi recentemente parlato delle 10 curiosità che solo i veri fan di Batman conoscono, oggi vogliamo proporvi uno dei famosi dibattiti relativi al film: il Joker di Heath Ledger ha superato quello di Jack Nicholson? Ecco cosa disse in proposito Sir Michael Caine, interprete di Alfred, nel corso di una vecchia intervista pubblicata prima dell'uscita del film.

"Jack era come una figura da clown, benevolo ma malvagio, forse un vecchio zio assassino. Potrebbe essere divertente e magari ti fa anche ridere. Il Joker di Heath invece è andato in una direzione completamente diversa rispetto a quella di Jack, è come uno psicopatico che fa davvero paura. Heath è un ragazzo adorabile e il suo Joker sarà una rivelazione infernale in questa pellicola."

L'elemento commovente che emerge da questa intervista sta nel fatto che Caine basò questa convinzione sulla scena in cui Joker compare nell'attico di Bruce Wayne, la sola volta in cui i due attori recitarono insieme: Caine non aveva mai incontrato Ledger prima di allora, e quando sbucò dall'ascensore e mostrò il suo Joker, diede a Caine un tale spavento che l'attore dimenticò tutte le sue battute.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio su Il Cavaliere Oscuro pubblicato in occasione del suo decimo anniversario.