Il Cavaliere Oscuro, Christian Bale soffriva Heath Ledger? 'Ha rovinato i miei piani'

Con una filmografia alle spalle che comprende American Psycho, Terminator Salvation e il recente Amsterdam, non ci sono dubbi sul talento di Christian Bale; eppure, quest'ultimo non sembra essere altrettanto sicuro delle proprie capacità: a suggerirci il dilemma interiore è un'esperienza avvenuta sul set de Il Cavaliere Oscuro.

A turbare Bale erano le doti recitative di Heath Ledger, interprete di Joker nel film di Christopher Nolan. Di fronte a una prova simile, infatti, l'attore percepiva come qualsiasi competizione si sarebbe rivelata vana, poiché consapevole della propria inferiorità.

"Heath si è presentato sul set e ha rovinato tutti i miei piani" ha dichiarato l'attore, "perché continuavo a ripetermi: 'È molto più interessante di me e di tutto quello che sto facendo'". In un'altra occasione, Christian Bale di Batman ha ricordato Heath Ledger e la volta in cui guidarono i go-kart.

Altrettanto dubbi accompagnavano il ruolo di Batman. "Christopher Nolan ce l'ha fatta" ha continuato, "ma io continuavo a pensare: 'Non credo di aver capito tutto perfettamente'. Batman è un personaggio molto, molto oscuro, oltre a essere parecchio incasinato. Quando ho indossato la tuta, ho realizzato che sarei stato un povero idiota se non l'avessi sfruttata per trasmettere qualcos'atro: esprime il suo sé più mostruoso che, dopo molto tempo, decide finalmente di venire alla luce".

E voi cosa ne pensate? La disparità nella recitazione è palpabile, o Bale avrebbe dovuto avere più fiducia in se stesso? Forse la soluzione migliore è assistere alle interpretazioni senza alcuna competizione in sottofondo, consci come i due attori, riconosciuti a livello internazionale, sappiano perfettamente il fatto loro.

Tornando al film di di Christopher Nolan, però, i retroscena non si esauriscono qui: Heath Ledger de Il Cavaliere Oscuro chiese a Bale di picchiarlo sul serio!