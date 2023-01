Il Cavaliere Oscuro, a chi è ispirato il Joker di Heath Ledger?

Il Joker di Heath Ledger è diventato in poco tempo un metro di paragone per i villain cinematografici: il compianto attore aveva però all'epoca un totem non da poco con cui confrontarsi, vale a dire quel Jack Nicholson che qualche anno prima aveva offerto un'altra prova memorabile proprio nei panni della nemesi di Batman.

Come agì, dunque, la star de I Segreti di Brokeback Mountain per prepararsi a dovere al ruolo in vista de Il Cavaliere Oscuro? Ledger seguì in effetti uno stile di vita parecchio rigido: l'attore si nascose letteralmente nella camera di un motel per circa sei mesi, tentando di penetrare il più a fondo possibile la psicologia di Joker e studiando alcuni personaggi a cui ispirarsi per evitare il rischio di finire a ricalcare lo stile di Nicholson.

Per quanto riguarda l'aspetto fisico, pare che la principale fonte d'ispirazione di Ledger sia stato Sid Vicious, l'iconico bassista (per modo di dire) dei Sex Pistols: dismesso, decadente, caotico, il look di Vicious fu combinato con i modi e gli atteggiamenti psicotici di Alex De Large, il personaggio interpretato da Malcom McDowell nel leggendario Arancia Meccanica di Stanley Kubrick.

Un mix vincente, a quanto pare, almeno stando al successo immediato di quello che resta per molti il miglior Joker di sempre, con buona pace di Nicholson e Phoenix! Persino secondo un pezzo da novanta come Michael Caine, d'altronde, il Joker di Ledger batte quello di Jack Nicholson: siete d'accordo? Fatecelo sapere nei commenti!