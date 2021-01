Il Cavaliere Oscuro: un attore lamenta che il suo personaggio fu limitato da Heath Ledger

La morte di Heath Ledger nel gennaio 2008, ovvero mesi prima dell'uscita nelle sale de Il Cavaliere Oscuro, ne ha sicuramente aumentato il fascino, riempiendolo di mistero e tristezza per le circostanze in cui è avvenuta, ma secondo un attore del cast ha anche contribuito a limitare il minutaggio del suo ruolo nel corso della pellicola.

Stiamo parlando del personaggio di Gambol, uno dei membri della mafia di Gotham City interpretato da Michael Jai White nell'ormai classico Il Cavaliere Oscuro. Secondo l'attore, infatti, il pubblico non ha mai avuto ben chiaro in mente il destino del suo personaggio perché alcune sue scene sullo schermo mancano all'appello. Nell'ultima sequenze in cui lo vediamo, ha il coltello del Joker di Ledger ficcato in bocca e si percepisce chiaramente che il villain compie un taglio al suo interno e poi vediamo Gambol cadere al suolo, anche se non viene mai specificato se il personaggio sia morto oppure no.

"L'intenzione era che quello fosse tutto ciò che succedeva: gli sfregiava la faccia. Ecco perché in un film così perfetto siamo qui a chiederci che cosa diavolo è successo. Mostra che c'è stato un piccolo errore perché il personaggio sarebbe dovuto tornare. Se l'intenzione era quella di uccidere lì quel personaggio sapete bene che un tipo come Christopher Nolan l'avrebbe reso molto evidente data la sua bravura nello storytelling. La mia supposizione è che, a causa della morte prematura di Heath Ledger, alcune cose siano cambiate per preservare molta della sua performance e credo che alcune delle cose che avrei dovuto fare come Gambol siano state eliminate dal programma".

Tempo fa, lo stesso Nolan si era detto soddisfatto della sua trilogia su Batman: "Batman Begins non sapevamo per certo che ne avremmo fatto un altro, e ci sono voluti tre anni per Il Cavaliere Oscuro e poi quattro anni ancora prima del capitolo finale. Abbiamo avuto il lusso del tempo".