Il Cavaliere Oscuro e l'alquanto bizzarra trovata di marketing per promuovere il film

Sono passati ormai 12 anni dall'uscita nelle sale de Il Cavaliere Oscuro, ma già nel 2008 le strategie di marketing per la promozione dei cinecomic non scherzavano affatto... Chiedete agli incaricati della campagna per il film di Nolan.

La sfida più ardua, a volte, nell'ideare una campagna promozionale per dei grandi blockbuster è quella di realizzare un product placement intelligente e originale.



"Dovevamo capire come inserire i telefoni nella nostra campagna di marketing, e credo avessimo meno di due settimane per capire come fare" racconta Alex Lieu, Chief Creative Officer, Director ed Experience Designer della campagna promozionale per Il Cavaliere Oscuro a IGN.

"A un certo punto ci venne questa idea, e andammo da Susan Bonds (CEO e Produttrice) dicendole 'Dobbiamo chiamare dei pasticcieri'. E lei preplessa 'Che?' 'Dobbiamo nascondere dei telefoni in delle torte'. E lei ci disse 'Non succederà mai'".

Tuttavia, Bonds chiamò lo stesso tre pasticcerie "per assecondarli", non aspettandosi una risposta del tutto positiva da parte loro.

"'Oh, certo, si può fare. Nascondiamo continuamente oggetti di ogni sorta nelle torte'" le risposero.

Così da parte di 22 pasticcerie in giro per gli Stati Uniti vennero create altrettante torte con all'interno ognuna un telefono, che i fan avrebbero dovuto trovare seguendo delle coordinate tramite GPS. Una volta arrivati alla pasticceria, avrebbero dovuto dare il nome Robin Banks a chiunque fosse lì per servirli. In cambio, gli sarebbe stata consegnata una torta con dei clown con su decorati dei clown e un numero di telefono, che dopo essere stato digitato, avrebbe fatto squillare il telefono all'interno della torta.

"Dopo aver scavato nella torta, avrebbero trovato un sacchetto targato Gotham City PD, di quelli utilizzati dai poliziotti per conservare le prove di una scena del crimine, con all'interno un telefono da parte del Joker. Gli avevamo chiesto di tenerlo sempre carico per l'intera durata durata della campagna, perché non si sa mai quando il Joker può chiamare..." ha aggiunto Michael Borys, VP of Interaction and Game Design.

Per riuscire ad accaparrarsi la torta, alcuni ricorsero a dei metodi davvero estremi, come l'uomo che mandò la moglie a ritirarla nel bel mezzo di una bufera...



Comunque, tutto andò per il meglio (la signora tornò a casa sana e salva, non preoccupatevi) e la storyline dei telefoni finì con il ricollegarsi alla scena d'apertura del film, con il Joker alla ricerca di un badge da autista di uno schoolbus (che coloro in possesso del telefono avrebbero aiutato a trovare).