Il Cavaliere Oscuro: 10 cose che non sapete sul film di Nolan

La fortuna de Il Cavaliere Oscuro continua ancora oggi, e in effetti il film si è trasformato quasi subito in un vero e proprio cult per gli amanti di Batman: siete sicuri di sapere proprio tutto?

Ogni produzione cinematografica contiene infatti delle curiosità davvero interessanti, come sottolinea Digital Spy, e il film di Nolan non fa eccezione, quindi ecco alcuni fatti poco conosciuti:

Il trucco di magia di Joker non era un effetto speciale: niente CGI per la scena in cui il villain mostra a tutti il suo lato più spietato, dichiarando di essere in grado di far sparire una matita, per poi uccidere un boss della mafia conficcandogliela nell'occhio. L'attore Charles Jarman lo ha confermato: "Mi ricordo che Christopher Nolan mi disse 'Guarda, faremo un paio di riprese in cui devi essere in grado di prendere quella matita e farla sparire '". L'attore si è quindi esercitato a prendere al volo la matita un attimo prima di sbattere la testa sul tavolo: un bel rischio, ma è il prezzo del successo...

: "Andrà bene contro i gatti". Michael Caine era terrorizzato da Heath Ledger. L'interprete di Alfred ha ammesso di essersi scordato tutte le battute quando lo ha visto la prima volta nei panni di Joker: "Quando quella maledetta porta dell'ascensore si è aperta e lui è uscito ho scordato tutte le battute. Puro terrore".

, famosi per le parti di Wolverine ed Hulk. A doppiare Joker è stato Adriano Giannini, figlio di Giancarlo Giannini. Quest'ultimo aveva doppiato lo stesso personaggio nel film di Tim Burton del 1989.

Conoscevate questi particolari del film di Nolan? Intanto i fan continuano a chiedersi cosa sarebbe successo se l'eroe avesse scelto di salvare Rachel al posto di Dent.