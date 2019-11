Un cavaliere per Natale: Vanessa Hudgens nel trailer ufficiale del film Netflix

Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Un cavaliere per Natale, nuova commedia romantica con protagonisti Vanessa Hudgens e Josh Whitehouse che debutterà sulla piattaforma questo mese.

Questa la sinossi ufficiale: "Quando il cavaliere medievale Sir Cole (Josh Whitehouse) è trasportato nell’Ohio dei giorni nostri dall'incantesimo di una strega, fa amicizia con Brooke (Vanessa Hudgens), un'insegnante di scienze intelligente e gentile che ha perso fiducia nell'amore. Brooke aiuta Sir Cole a destreggiarsi nel mondo moderno mentre lui cerca di scoprire come portare a termine la sua unica e misteriosa missione, che è anche l'unico modo per riportarlo a casa. L’avvicinamento tra Sir Cole e Brooke fa nascere tra i due un sentimento profondo. Riuscirà il loro amore a superare tutti gli ostacoli?"

Diretto da Monika Mitchel su una sceneggiatura di Cara J. Russell, il film vedrà nel cast anche Emmanuelle Chriqui (Entourage), Ella Knion ed Harry Jarvis. La pellicola è prodotta dalla Hudgens insieme a Brad Krevoy, Amanda Phillips Atkins, Eric Jarboe e Jimmy Townsend.

Un cavaliere per Natale debutterà su Netflix il 21 novembre e firmerà la seconda collaborazione tra il colosso dello streaming e la star di High School Musical, che l'anno scorso ha recitato in Nei panni di una principessa, film di cui è stato già annunciato un sequel.