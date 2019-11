Un Cavaliere per Natale fa parte di un universo cinematografico natalizio?

Il mondo del cinema pullula ormai di universi cinematografici condivisi: Marvel per prima ha spianato la strada a tutti con il Marvel Cinematic Universe, seguita a ruota da DC con il DC Extended Universe e Universal con il ben poco acclamato Dark Universe. Perché, allora, non dedicarne uno anche ai film natalizi?

Questa, almeno, sembrerebbe essere l'idea avuta da Netflix durante la produzione di Un Cavaliere per Natale, film natalizio con Vanessa Hudgens e Josh Whitehouse nei panni rispettivamente di un'insegnante di scienze e un cavaliere del quattordicesimo secolo destinati ad innamorarsi l'uno dell'altra.

Alcune scene del film, infatti, lasciano intravedere un'idea di fondo di più ampio respiro: in una sequenza, ad esempio, vediamo il personaggio di Whitehouse guardare il film Holiday in the Wild, altra produzione Netflix a sfondo natalizio; allo stesso modo sentiamo Vanessa Hudgens menzionare il Paese fittizio di Aldovia, teatro delle vicende narrate in Un Principe per Natale, anche questo parte dell'offerta della piattaforma per le festività natalizie.

L'idea di un universo condiviso, d'altronde, è stata confermata proprio dall'ex-star di High School Musical e Spring Breakers: "Mi sembra di aver creato un nuovo universo in cui tutto sia interconnesso, è divertente. Penso siano come piccole sorprese che gli spettatori amanti del genere possono raccogliere" ha spiegato l'attrice.

Un Cavaliere per Natale è attualmente disponibile su Netflix: qui il trailer ufficiale del film.