Le caute previsioni della Sony riguardo Jumanji: The Next Level

Jumanji: The Next Level sta arrivando e debutterà nelle sale internazionali a ridosso dell'attesissimo ed ultimo capitolo della trilogia sequel di Star Wars e già in molti sentono aria di competizione. Chi vincerà? A decretare il vincitore saranno i box office,ma la Sony Pictures fa previsioni molto caute sugli incassi di Jumanjii 3.

In quello che sembra essere un vero e proprio "fanta-incassi", molti credono che il sequel con The Rock e Kevin Hart aprirà la stagione natalizia con un incasso iniziale compreso tra i 40 ed i 50 milioni, eppure la Sony vola basso prevedendo la più modesta cifra di 35 milioni di dollari: considerando che l'intero film ne è costati ben 125 e le entusiastiche prime impressioni, causa anche il cast stellare, la cosa parrebbe sospetta.

In realtà la casa cinematografica prospetta un crescendo simile a quello ottenuto da Jumanji: Benvenuti nella Giungla che, proprio come adesso, due anni fa si trovò a contendere il podio alla Lucasfilm e chissà, magari stavolta sarà più fortunato.

Il debutto di Jumanji 2 non fu dei migliori e nella prima settimana remunerò "solo" 36 milioni: la notizia di un incasso di oltre 960 milioni deve essere stata una felice sorpresa agli studios della Sony.

Quest'anno il terso capitolo dovrà scontrarsi anche con altri due temibili rivali, Richard Jewell diretto Clint Eastwood e prodotto dalla Warner Bros. e Black Christmas il nuoto thriller targato Universal Pictures.

In Jumanji: The Next Level rivedremo Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Nick Jonas affiancati da Awkwafina, Danny Glover e Danny DeVito, i quali tenteranno in ogni modo di fuggire dal videogame che li ha intrappolati: nel caso l'aveste perso, vi rimandiamo al trailer di Jumanji: The Next Level.