Causeway: Jennifer Lawrence contro lo stress post-traumatico nel trailer del film Apple

Apple ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Causeway, film che segna il ritorno sulle scene da protagonista di Jennifer Lawrence dopo diversi mesi di assenza a causa della gravidanza. L'attrice Premio Oscar interpreta un'ingegnere militare che torna dall'Afghanistan ed è vittima di stress post-traumatico. Uscita prevista a novembre.

Dal momento in cui Causeway è stato annunciato da Apple, non avevamo avuto altre anticipazioni prima se non che la pellicola era stata presentata in anteprima mondiale all'ultimo Toronto International Film Festival lo scorso settembre.

Diretto da Lila Neugebauer, al suo debutto dietro la macchina da presa, il film vede Lawrence interpretare Lynsey, un'ingegnere militare che torna negli Stati Uniti dall'Afghanistan dopo aver subito una lesione cerebrale debilitante in seguito all'esplosione di un ordigno.Con questo film, Apple spera di puntare alla stagione dei primi, nella fattispecie ai premi per la miglior attrice protagonista, puntando tutto quindi sul talento di Jennifer Lawrence.

Attraverso le prime critiche sono arrivate anche le prime conferme dell'ottima interpretazione dell'attrice, mentre è stata molto apprezzata anche la performance di Brian Tyree Henry, co-protagonista nel film.

Scritto da Ottessa Moshfegh, Luke Goebel ed Elizabeth Sanders, il film è prodotto anche da Justine Ciarrocchi, con Lawrence in veste di co-produttrice. Causeway arriverà in streaming su Apple TV+ il 4 novembre prossimo.

Non si tratta, inoltre, dell'unico film Apple con Lawrence protagonista; sempre per il colosso di Cupertino la star reciterà anche in Bad Blood, con Adam McKay alla regia. L'attrice ha vinto l'Oscar per Il lato positivo - Silver Linings Playbook e tra i suoi film più conosciuti spiccano le saghe di Hunger Games e X-Men, oltre a American Hustle, Joy e Un gelido inverno.

Inoltre Jennifer Lawrence sarà protagonista di No Hard Feelings, nuova commedia vietata ai minori.