Causeway, Apple acquista il nuovo film con il premio Oscar Jennifer Lawrence

Apple Original Films ha aggiunto al suo listino il nuovo film drammatico con Jennifer Lawrence, Causeway, prodotto da A24. Lo studio ha programmato il debutto del lungometraggio al cinema e in streaming su Apple TV+ entro fine anno. Il film è uno dei tanti nuovi progetti in cantiere per la star di Don't Look Up.

Lila Neugebauer dirige Lawrence nei panni di una soldatessa che lotta per adattarsi alla sua vita dopo essere rientrata nella sua casa a New Orleans. Co-protagonista con Jennifer Lawrence è Brian Tyree Henry, noto per aver recitato anche nella serie Atlanta e nel thriller con Brad Pitt, Bullet Train.



Al momento Apple non ha indicato se Causeway farà parte della lista di film che parteciperanno alla stagione dei premi.

Con Neugebauer alla regia, la sceneggiatura è stata scritta da Ottessa Moshfegh, Luke Goebel ed Elizabeth Sanders.

Lawrence è co-produttrice del film con Justine Ciarrocchi per Excellent Cadaver, mentre Neugebauer è produttrice esecutiva. Su Everyeye trovate 5 interpretazioni da brivido di Jennifer Lawrence.



La star reciterà anche in Bad Blood, un altro film Apple, con Adam McKay alla regia. L'attrice ha vinto l'Oscar per Il lato positivo - Silver Linings Playbook e tra i suoi film più conosciuti spiccano le saghe di Hunger Games e X-Men, oltre a American Hustle, Joy e Un gelido inverno.



Inoltre Jennifer Lawrence sarà protagonista di No Hard Feelings, nuova comedy R-Rated.