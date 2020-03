A causa dei suoi riferimenti LGBT alcuni paesi del Medio Oriente non proietteranno Onward

Dopo la notizia di una censura sul suolo russo, l'attesissimo Onward edito da Disney e Pixar sarà nuovamente vittima di ostracismo a causa della sua esplicita apertura alla comunità LGBTQ+: il film d'animazione è stato infatti bandito dalle sale cinematografiche di Kuwait, Qatar, Oman e Arabia Saudita.

Negli ultimi tempi la pellicola ha fatto molto parlare di sé, tra chi riteneva che inserire il primo personaggio dichiaratamente omosessuale del franchise fosse una cosa al pari di un cliché e chi invece, contrariamente, sosteneva che l'orientamento sessuale dell'ufficiale di polizia Spector costituisse un grande passo in avanti nel cinema d'animazione.

A quanto pare, anche un film d'animazione può essere un importante fattore indicativo di quanto ancora si sia lontani dal vincere la battaglia per i diritti Queer, soprattutto quando di parla di Paesi dalla forte fede musulmana, da sempre, ma forse non più di altre, tra le più dure e ostracizzanti della comunità arcobaleno.

Questa non è prima volta in cui un film è stato bandito a causa di una donna apertamente gay: solo pochi mesi fa gli stessi Emirati Arabi censurarono la scena che coinvolgeva due combattenti della Resistenza in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, intente a celebrare la vittoria alla fine del film.

Intanto, con un esordio da 2 milioni di dollari, Onward è adesso nelle sale statunitensi e anche Rotten Tomatoes ha certificato la "freschezza" del film d'animazione, che con uno inatteso featuring con la Fox sarà introdotto da uno speciale corto dei Simpson.