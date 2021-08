Catwoman: Hunted, svelato il cast del nuovo film animato della DC!

E' una grande stagione per i fan dell'animazione. Dopo l'arrivo nell'universo (anzi, nel Multiverso) Marvel di What If...? la nuova serie di cui vi abbiamo recensito i primi tre episodi, la DC rilancia con un film animato. Si tratta di Catwoman: Hunted, nuovo prodotto dedicato alla famosa antieroina, di cui è stato recentemente comunicato il cast.

Tra i produttori del film figurano i soliti Warner Bros Animation, DC e Warner Bros Home Entertainment. Proprio la produzione ha recentemente comunicato che a dare la voce alla celebre Catwoman sarà Elizabeth Gillies, conosciuta in serie come Dynasty e, prima di allora, Victorious. Accanto a lei nel cast principale vedremo anche Jonathan Banks come Black Mask, Steve Blum nei panni di Solomon Grundy, Lauren Cohan come Julia Pennyworth e Keith David nel ruolo di Tobias Whale.

La sceneggiatura, scritta da Greg Weisman, vede Catwoman non nella posizione di cacciatrice, ma di Hunted, cioè ricercata, come suggerisce anche il titolo. L'antieorina, infatti, nel film tenterà di rubare un preziosissimo gioiello. La rapina la mette ovviamente nel mirino sia di un potente gruppo di criminali, ma anche dell'Interpol, sempre pieno di risorse e con Batwoman al proprio fianco.

Catwoman: Hunted dovrebbe arrivare a inizio 2022, e sarà realizzato in uno stile anime. A completare il cast di voci ci saranno Zehra Fazal nei panni di Talia al Ghul & Nosferata, Jonathan Frakes che interpreterà King Faraday & Boss Moxie, Kirby Howell-Baptiste che darà la voce a Barbara Minerva/Cheetah, Kelly Hu come Cheshire, Andrew Kishino nel ruolo di Mr. Yakuza & Domino 6, Eric Lopez come Domino 1, Jacqueline Obradors nel ruolo di La Dama, e infine Ron Yuan come Doctor Tzin.

Intanto potete riguardare ciò che è stato fatto in precedenza su Catwoman come il film diretto da Halle Berry di cui vi abbiamo fatto una recensione. Si spera, ovviamente, che il nuovo prodotto animato farà di meglio.