Catwoman: Hunted, al DC FanDome arriva il primo trailer del nuovo film d'animazione

Al DC FanDome, i fan hanno potuto dare un primo sguardo a Catwoman: Hunted, il film d'animazione dedicato al personaggio dei fumetti creato da Bob Kane e Bill Finger nel 1940. Questa nuova produzione targata HBO Max sarà incentrato su Selina e il suo tentativo di accaparrarsi un gioiello di valore inestimabile.

Tuttavia, questa sua nuova missione la mette in grave difficoltà con l'Interpol, vari altri criminali provenienti da tutto l'Universo DC, e soprattutto con Batwoman. Prodotto da Warner Bros. Animation, DC e Warner Bros. Home Entertainment, Catwoman: Hunted è scritto da Greg Weisman e diretto da Shinsuke Terasawa e arriverà in home video l'8 febbraio 2022.

Annunciato ad agosto, Catwoman: Hunted può vantare un cast di tutto rispetto conmposto da: Elizabeth Gillie come Selina Kyle/Catwoman, Stephanie Beatriz come Kate Kane/Batwoman, Jonathan Banks come Black Mask, Steve Blum come Solomon Grundy, Lauren Cohan come Julia Pennyworth, Keith David come Tobias Whale, Zehra Fazal come Talia al Ghul e Nosferata, Jonathan Frakes come King Faraday e Boss Moxie, Kirby Howell-Baptiste come Barbara Minerva/Cheetah, Kelly Hu come Cheshire, Andrew Kishino come Mr. Yakuza & Domino 6, Eric Lopez come Domino 1, Jacqueline Obrador come La Dama e Ron Yuan nei panni del dottor Tzin.

Intanto, a distanza di molti anni, Halle Berry si dice ancora orgogliosissima della sua Catwoman.