Catwoman, Halle Berry sul Razzie: 'Accettarlo è importante per non prendersi sul serio'

Catwoman, croce e delizia della carriera di Halle Berry: il cinecomic del 2004 contribuì in maniera decisiva alla popolarità dell'attrice già lanciatissima, ma al tempo stesso fu letteralmente massacrato dalla critica, venendo ricordato ancora oggi come uno dei peggiori esempi di cinema di supereroi e fruttando un Razzie alla sua protagonista.

Razzie che la stessa Halle Berry non rinnega: dopo essersi detta disponibile per un remake di Catwoman, infatti, l'attrice è tornata a parlare della sua scelta di ritirare di persona il premio meno ambito di Hollywood.

"Andai di persona ai Razzie perché penso che tutti noi ci prendiamo troppo sul serio. Se vinciamo un premio, se vinciamo un Oscar, in qualche modo ci sentiamo come se fossimo migliori degli altri, ma non lo siamo. Veniamo scelti di anno in anno in base ai vostri gusti. Se posso presentarmi alla cerimonia di consegna di un Oscar posso sicuramente presentarmi anche a ritirare un Razzie. Ho imparato che se non sai essere un buon perdente non potrai mai essere un buon vincitore" sono state le parole di Barry al Jimmy Kimmel Live!

Vi trovate d'accordo con Halle Berry? Credete che ritirare un Razzie di persona sia la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Catwoman.