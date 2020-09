Catwoman, Halle Berry delusa dal film:'Era in anticipo sui tempi'

Halle Berry ha rivelato di essere al corrente che qualcosa non andava in Catwoman già durante il periodo di riprese. Nel corso della produzione del suo nuovo film, Bruised, l'attrice premio Oscar ha approfondito alcuni dei momenti più deludenti della sua carriera, incluso il film nel quale interpreta l'iconico personaggio DC Comics.

"Fu molto deludente. Era in anticipo sui tempi. Nessuno era pronto ad investire quella quantità di denaro in una star d'azione femminile nera. Semplicemente non erano sicuri del suo valore. Era lì che eravamo" ha dichiarato Berry.

L'attrice privilegiò Catwoman allo spin-off su Jinx, il personaggio interpretato nella saga di James Bond:"La gente mi diceva 'Non puoi farlo, hai appena vinto un Oscar'. Non avendo fatto Jinx pensai 'questa è una grande opportunità per una donna nera di essere una supereroina. Perché non dovrei farlo?'".



Tuttavia Halle Berry si rese conto ben presto che il film aveva parecchi difetti:"La storia non sembrava del tutto giusta. Ricordo di aver avuto quella discussione 'Perché Catwoman non può salvare il mondo come fanno Batman e Superman? Perché sta solo salvando le donne da una crema per il viso che sfigura la faccia? Ma io ero solo un'attrice a pagamento. Non ero il regista. Avevo ben poca voce in capitolo".

Halle Berry ha interpretato Catwoman nell'omonimo film, diretto da Pitof e interpretato al fianco di Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Sharon Stone e Frances Conroy.

Su Everyeye trovate la recensione di Catwoman. Il personaggio è stato portato sul grande schermo anche da Michelle Pfeiffer e Anne Hathaway.

