Catwoman, grazie al film Halle Berry conquistò un strano record

Il su Catwoman arrivato al cinema nel 2004 sicuramente non è entrato negli annali del cinema, anzi, tuttora è ricordato come uno dei peggiori cinecomic mai realizzati. La questione, però, ha assunto dei contorni esilaranti vedendo il modo in cui, a distanza di anni, Halle Berry ha reagito al film.

Quando l'attrice vinse per Catwoman il suo primo e unico Razzie Awards lo andò a ritirare con fierezza in prima persona diventando una delle poche attrici e dei pochi attori ad aver presenziato, con la giusta ironia e consapevolezza di se stessi alla premiazione. Questo ha reso Halle Berry detentrice di un particolarissimo record che, nel corso della storia del cinema, è stato detenuto solo da altre 5 personalità. L'attrice è, infatti, una delle poche ad aver vinto nel giro di qualche anno un Oscar, per la sua interpretazione in Monster's Ball, e un Razzie per Catwoman.

Il record conquistato dall'interprete è stato "superato", in un certo senso, solo da Sandra Bullock che fu capace di vincere l'Oscar per The Blind Side e il Razzie per A proposito di Steve nello stesso anno. Halle Berry dopo aver ricevuto il riconoscimento di peggior attrice, tornò a casa e bruciò il costume da Catwoman che aveva usato nel film. La stessa attrice ha poi ammesso di voler prendersi poco sul serio e, avere un buon rapporto anche con la sconfitta l'ha aiutata a diventare una persona migliore.

