Catwoman: Elizabeth Banks ha un'idea per un film sull'antieroina

elizabeth Banks, alla vigilia dell’uscita di Cocainorso, si dichiara sempre più concentrata sulla sua carriera da regista, ruolo che le permetterebbe di poter esprimere il proprio punto di vista piuttosto che quello di qualcun altro.

In questo senso, anche l’entrare a far parte del progetto di un grande blockbuster avrebbe potuto richiedere una rigidità che al momento la nativa del Massachussets non gradirebbe troppo. Un’eccezione a questo suo modo di vedere le cose sarebbe potuto essere rappresentato da Thor Rganarok, per cui dichiara di aver addirittura chiamato la Marvel per parlarne salvo poi essere scartata lasciando il ruolo a Taika Waititi.

Se con la Marvel le cose non sono andate nel migliore dei modi, con la DC la questione parrebbe ancora in qualche modo aperta. Parlando con Variety la Banks ha risposto a una domanda su James Gunn, sul suo nuovo ruolo all’interno dei DCStudios e sul fatto che l’avesse già diretta in Slither: “Ho avuto un’idea per un film su Catwoman, qualche tempo fa. Ma non credo che possa inserirsi bene nel progetto, ora come ora. Ma magari un giorno…”.

La nuova continuity DC definita da Gunn occuperà la sezione cinema della casa di Batman per i prossimi dieci anni, definendo nuovi stili e standard ancora impossibili da decifrare per chi volesse tuffarcisi dentro con idee originali ( per quanto le pellicole da destinarsi agli Elseworlds paiano promettere una certa libertà creativa ai filmmaker in tal senso più ambiziosi).

In attesa dell’uscita nei cinema vi lasciamo con il trailer di Cocainorso, film che secondo l’attrice e regista potrebbe addirittura decretare la fine della sua carriera a Hollywood.