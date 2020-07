Catwoman: tutti le attrici che hanno interpretato l'affascinante Selina Kyle nei film DC

Catwoman è uno dei personaggi più affascinanti di Gotham City e ancora oggi continua a ricevere adattamenti sia nei fumetti DC sia nei nuovi film su Batman: ma chi sono le attrici che le hanno prestato il volto nella sua decennale storia cinematografica?

Lee Meriwether : la creazione del personaggio avvenne nel 1940 e la ladra felina debuttò nel mondo dei furti con scasso nel 1940 con il nome di "The Cat". Negli anni '60 ritornò in grande stile nei fumetti, e ciò aprì la porta al primo adattamento cinematografico per il film di Batman del 1966, facilitato anche dal successo di Julie Newmar, che la interpretò per due stagioni della serie televisiva. Meriwether riuscì a conciliare perfettamente le due anime di un personaggio sensuale quanto letale , seppur all'interno di un contesto spesso comico.

Michelle Pfeiffer : nel secondo film di Tim Burton, Batman Returns, l'attrice riuscì a restituire molto bene la visione del regista. Una Catwoman oscura, quasi grottesca nel suo scintillante costume in latex , fornita di una sessualità molto accentuata e di tratti che per certi versi la avvicinavano ad un villain come Joker. Ancora oggi è considerato uno dei migliori adattamenti.

Halle Berry : lo spinoff del 2004, incentrato completamente su di lei, è ritenuto quasi all'unanimità un gigantesco fiasco. I problemi erano più che altro nella sceneggiatura, che dipingeva la villain come un'atletica supereroina senza aggiungere molto altro sul piatto. Halle Berry si guadagnò così un Razzie Award. Nonostante questo l'attrice si impegnò nel ruolo, e nel bene o nel male viene ancora ricordata come una delle Catwoman più famose.

Anne Hathaway : arriviamo poi al film conclusivo della trilogia nolaniana dedicata al cavaliere oscuro, The Dark Knight Rises. La ladra in questione è stata qui riadattata nel contesto realista che caratterizza la visione di Nolan, e Hathaway ha dato vita ad una donna astuta e determinata. Sotto quella superficie abbiamo potuto scorgere però la sua grande insicurezza dovuta all'arrivo di un terrorista come Bane, evoluzione che la spingerà dapprima a tradire Bruce Wayne, per poi allearsi con lui nel finale. Sicuramente una versione alternativa del personaggio, che non ha mancato di interessare i fan.

Zoe Kravitz: nel prossimo futuro ci aspetta un'attrice con esperienza nel ruolo. Kravitz aveva infatti già avuto a che fare con Selina Kyle, per via della sua partecipazione al doppiaggio in The Lego Batman Movie. La ritroveremo in un contesto del tutto diverso, a quanto pare, con una storia che vedrà l'Uomo Pipistrello da giovane, alle prese con le sue prime avventure. Catwoman sarà centrale nel nuovo film di Matt Reeves e l'attrice ha ammesso di essersi in parte ispirata a Michelle Pfeiffer.

Non resta che aspettare per scoprire cosa ci riserverà in futuro la ladra più temuta di Gotham. Nel frattempo date un'occhiata alla divertente foto postata da Zoe Kravitz.