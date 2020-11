Il cattivo tenente con Nicolas Cage è uno dei film essenziali di Werner Herzog

Fitzcarrlando, Grizzly Man, Aguirre Furore di Dio o Little Dieter Needs to Fly. Sono questi i film che molti cinefili definirebbe i titoli essenziali della filmografia di Werner Herzog, la quintessenza del suo straordinario cinema, eppure lo stesso regista ne cita un altro: Il Cattivo Tenente - Ultima chiamata New Orleans.

In questa sorta di remake de Il Cattivo Tenente di Abel Ferrara, Nicolas Cage veste i panni di un agente di polizia corrotto e allucinato. Ha poco o nulla a che fare con il titolo originale, se non la base della corruzione del protagonista e pochi altri elementi.



Ha rivelato Herzog parlando di Cage e del film: "C'è stata una specie di patto tra me e lui. Disse che non avrebbe firmato il contratto per girare il film a meno che non venissi chiamato io a dirigerlo. E allora io dissi che non lo avrei diretto se non avessi avuto come attore protagonista Nicolas Cage. Ed è stata una collaborazione davvero meravigliosa".



Tanto bella e riuscita che infatti Herzog ammette che tornerebbe subito a lavorare con Cage "se mai trovasse una storia adatta alle sue caratteristiche recitative". Lo sceglierebbe "sia come protagonista che come antagonista" senza problemi, sottolineando la sua bravura nel recitare nei panni "di personaggi distrutti". Per Herzog quella ne Il Cattivo Tenete è l'interpretazione migliore della carriera di Cage.



