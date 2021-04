Il Cattivo Poeta, Sergio Castellitto è Gabriele D'Annunzio nel nuovo trailer ufficiale

01 Distribution ha pubblicato online un nuovo e promettente trailer ufficiale per l'atteso e più volte posticipato Il Cattivo Poeta diretto da Gianluca Jodice, film che vede protagonista Sergio Castellitto nel ruolo di Gabriele d'Annunzio, tra i poeti più noti della storia italiana e anche fervente sostenitore del Fascismo.

Questa la sinossi ufficiale de Il Cattivo Poeta:



"1936. Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele d’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere... Già, perché il Vate, il poeta nazionale, negli ultimi tempi appare contrariato, e Mussolini teme possa danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler. Ma al Vittoriale, il disegno politico di cui Comini è solo un piccolo esecutore inizierà a perdere i suoi solidi contorni e il giovane federale, diviso tra la fedeltà al Partito e la fascinazione per il poeta, finirà per mettere in serio pericolo la sua lanciata carriera".



Nel cast del film troveremo anche Francesco Patanè, Tommaso Ragno, Clotilde Courau e Fausto Russo Alesi, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 20 maggio 2021.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi lasciamo a un commento sul cinema di Sergio Castellitto.