Cattivissimo Me, Steve Carell: 'Ecco perché amo così tanto questo franchise'

In attesa dell'arrivo nelle sale di Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, previsto per la prossima estate, Steve Carell ha avuto modo di poter raccontare la sua passione e il suo amore sconfinato per questo franchise d'animazione prodotto dalla Ilumination e da Universal. Anche nel nuovo film, Carell presterà la propria voce a Gru.

Dopo aver presentato al pubblico della CinemCon un nuovo trailer promozionale per il sequel di Minions, Carell ha parlato per un po' del suo amore per Gru e il franchise di Cattivissimo Me, che negli anni ha conquistato un pubblico larghissimo diventando uno dei franchise animati di maggior successo di sempre.

"Sono davvero degli ottimi film per famiglie", ha detto Carell. "Non sono nemmeno condiscendenti con i bambini, questo è uno dei motivi per cui ho firmato per farli. Quando ho letto la prima sceneggiatura, e visto tutti gli artwork, ero un po' in allerta pericolo, e i bambini amano questo - non era eccessivo, ma abbastanza per essere eccitante, nuovo e diverso, aveva un tono diverso".

Carell ha poi rivelato l'origine della voce di Gru, aggiungendo: "Il motivo per cui faccio quella voce è perché è la voce che ha fatto ridere i miei figli, quando sono entrato prima di fare la mia prima registrazione. Ho detto, 'Ehi, ragazzi, (voce di Gru) cosa ne pensate di questo?' E loro mi hanno detto: 'E' quella giusta, fai quella e basta'".

Come vediamo nel primo trailer di Minions 2, questo secondo capitolo dedicato alle origini dell'amicizia tra i piccoli ed esotici aiutanti gialli e Gru sarà ambientato negli anni '70, pochi anni dopo gli eventi che hanno visto i minions approdare a Londra per vedersela con la perfida Scarlett Overkill. Adesso sono al servizio del piccolo e ambizioso Gru, che sogna già di divenire uno dei cattivi più famosi del mondo unendosi al famoso gruppo di cattivi Vicious 6.

Su queste pagine potete recuperare la recensione di Minions.