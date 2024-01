Cattivissimo Me 4, il trailer del film animato ci presenta il figlio di Gru!

Il franchise di Cattivissimo Me è pronto a tornare con un nuovo elettrizzante capitolo animato della saga prodotta da Illumination Entertainment e Universal Pictures. L'atteso trailer di Cattivissimo Me 4 è stato pubblicato online e mostra le prime sequenze delle avventure di Gru, doppiato da Steve Carell.

Il trailer di Cattivissimo Me 4 propone ai fan del franchise un personaggio nuovo di zecca: Gru Jr., figlio del protagonista, che in italiano avrà ancora la voce di Max Giusti. Non perdetevi la recensione di Cattivissimo Me 3, il terzo film della saga uscito nelle sale cinematografiche nel 2017. Alla regia del quarto ci sarà Chris Renaud, che prende il posto di Kyle Balda, Pierre Coffin ed Eric Guillon.



Nel video si vede Gru interagire con la propria famiglia, pargolo compreso, e soprattutto con i Minion per una nuova avvincente missione.

Il franchise animato di Cattivissimo Me è stato creato nel 2010 da Illumination e comprende quattro film della serie principale, due spin-off e ben sedici cortometraggi che hanno arricchito nel corso di quasi quindici anni la narrativa dell'universo di Cattivissimo Me.



Un successo caratterizzato soprattutto dal grande exploit dei Minion, mostriciattolo gialli e bizzarri che hanno conquistato il cuore degli spettatori e hanno dato vista ad un merchandising in grado di conquistare tutto il mondo.



L'uscita di Cattivissimo Me 4 è prevista in estate e nei prossimi mesi è atteso del nuovo materiale sul quarto film del franchise.