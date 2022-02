Cattivissimo Me 4, svelata la data d'uscita del nuovo film di Illumination

Tra i tanti progetti animati in programma per i prossimi anni ci sarà anche un grande ritorno: la saga di Cattivissimo M e si prepara a far debuttare il suo quarto capitolo. Ma quando arriverà nelle sale?

Sul versante animato il calendario degli anni a venire è davvero ricco, e tra i due nuovi film di Spider-Man targati Sony, i prossimi film Disney e Pixar come Lightyear e progetti meno conosciuti ma decisamente interessanti come gli adattamenti cinematografici di The Lunar Chronicles di Locksmith Animation, non ci si può proprio lamentare.

Ma c'è un altro amato franchise d'animazione che farà presto ritorno sul grande schermo, quello di Despicable Me (o Cattivissimo Me, come è conosciuta da noi).

Cattivissimo Me 4 arriverà infatti nelle sale il 3 luglio 2024, prodotto come sempre da Illumination Entertainment, la stessa casa di produzione che ci ha dato altri grandi saghe animate come Petz e Sing, e distribuito da Universal Pictures in quella che sarà la quindicesima collaborazione tra le due compagnie.

Chris Renaud, già regista dei primi due film, tornerà alla guida della pellicola assieme al co-regista Patrick Delage (direttore dell'animazione di Petz e Sing), mentre la sceneggiatura sarà di Mike White (The White Lotus, School of Rock).

Intanto, la stessa Illumination ha annunciato anche l'arrivo di un'altra pellicola al cinema, Migration, che sarà scritta sempre da Mike White e diretta da Benjamin Renner, e che approderà al cinema il 30 giugno 2023.