Cattivissimo Me 3, Steve Carell sul doppiaggio di Gru e Dru: 'É stato divertente'

Se nella versione italiana Gru è doppiato da Max Giusti, in quella inglese il simpatico protagonista di Cattivissimo Me è doppiato niente popo di meno che da Steve Carell, amatissima star di The Office. L'attore ha rivelato di essersi molto divertito a prestare la sua voce a questo personaggio e nel capitolo 3, anche al fratello Dru.

"Quando ti trovi a doppiare un personaggio animato ti trovi a far i conti con un approccio totalmente diverso da quello che hai con la semplice recitazione. Devi provare a fare prima varie voci differenti per trovare la giusta intonazione. Ma è così divertente, davvero. É stato divertente".

E sull'approccio con il personaggio di Dru, il fratello che Gru scopre di avere con gran sorpresa in Cattivissimo Me 3, Carell ha detto: "Volevo rappresentare nel migliore dei modo il diverso background dei due fratelli, volevo che si notasse il diverso mondo da cui proviene Dru. Gru è un burbero e suo fratello Dru è molto spensierato e frivolo. Volevo esprimerlo con le loro voci contrastanti".

E sul rapporto complesso tra i due fratelli, la star di The Office dice: "Questo è molto diverso dagli altri film. Gru ha grandi aspettative su come sarà suo fratello e su cosa faranno insieme, e su come la sua vita a partire da questo momento. Le cose non vanno sempre come vorresti, ma va bene così perché seguire un percorso diverso non è necessariamente una brutta cosa".

Se volete, date uno sguardo alla nostra recensione di Cattivissimo Me 3 e se ne avete voglia, fateci sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti cosa ne pensate di questo terzo capitolo.