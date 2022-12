Troppo cattivi: il film animato rivelazione del 2022 arriva su Sky, svelata la data

Troppo cattivi della Universal è arrivato in home video qualche mese fa ma il viaggio del film animato rivelazione del 2022 prosegue in tv con il debutto su Sky e in streaming su NOW.

Il film, scritto da Etan Cohen (da non confondere con Ethan Coen, una metà dei fratelli Coen) e basato sulla serie di libri di grandissimo successo di Aaron Blabey, arriverà in prima tv sabato 24 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, e dallo stesso giorno sarà in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Troppo cattivi ha per protagonisti una banda di cinque famigerati criminali: Mister Wolf, Mister Snake, Mister Shark, Mister Piranha e Miss Tarantula. Dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata. Mister Wolf stringe un accordo per salvarli tutti dalla prigione e i Troppo Cattivi decidono di ingannare il mondo, facendogli credere di essere diventati buoni. Ricco di grandi risate e tanta azione, essere cattivi non è mai stato così divertente come in questa commedia d'azione della DreamWorks Animation.

Per la regia di Pierre Perifel, Troppo cattivi vede protagonisti al doppiaggio nella versione italiana Andrea Perroni, Edoardo Ferrario, Valerio Lundini, Francesco De Carlo, Margherita Vicario, Saverio Raimondo e Paola Michelini.

In attesa della messa in onda, guardate il trailer di Troppo cattivi.