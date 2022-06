Troppo cattivi: il fenomeno Universal trionfa al Festival Cartoon e sbarca in home video

Troppo cattivi ha dominato il box office per Universal trasformandosi immediatamente in un piccolo cult, ma il suo successo continua anche nel circuito dei festival ora che si prepara a debuttare nel mercato home-video fisico e digitale.

Troppo Cattivi ha infatti partecipato in concorso alla 20esima edizione di Cartoons on the Bay, il festival promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com dedicato all’animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale, vincendo il Pulcinella Award nella categoria Lungometraggi. Il film è stato premiato per "lo spettacolare, fantasioso e incredibilmente piacevole inno al cinema d’azione, con affascinanti personaggi, il discreto uso di spazio e colore, le meravigliose voci e il maligno cuore d’oro".

Un ottimo biglietto da visita per l'esordio di Troppo cattivi in home-video: il film DreamWorks Animation sarà infatti disponibile in digital download dal 2 giugno (sulle piattaforme Amazon Prime Video, Google Play, Apple Tv, Chili, Tim Vision, Rakuten, PlayStation Store e Microsoft Store, e anche su Sky Primafila e le altre piattaforme a noleggio digitale a partire dal 16 giugno) e in dvd e blu-ray dal 16 giugno; inoltre, nella sua edizione speciale il film conterrà anche un nuovissimo cortometraggio animato inedito e tantissimi contenuti esclusivi tra cui scene eliminate, interviste imperdibili con il cast e la troupe, le ricette di Mr. Snake, un tutorial di disegno dei personaggi e molto altro; un’offerta di infinito divertimento assicurato per tutta la famiglia.

Troppo Cattivi è basato sulla serie di graphic novel per bambini di Aaron Blabey, che ha raggiunto la lista del bestseller del New York Times per oltre 100 settimane ed ha venduto un totale di oltre un milione di copie. Per altri approfondimenti, recuperate il trailer di Troppo cattivi.