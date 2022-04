Troppo cattivi batte Nicolas Cage e The Northman al box office: tre i due litiganti ...

Tra i due litiganti vincono i cattivi, anzi i Troppo Cattivi: dai dati che stanno arrivando in questi minuti dagli Stati Uniti, infatti, il nuovo film d'animazione della DreamWorks ha conquistato il box office nord-americano soffiando il primo posto a The Northman e al nuovo film di Nicolas Cage.

Troppo cattivi di Universal e DreamWorks Animation ha infatti conquistato il primato al botteghino questa fine settimana, guadagnando $8 milioni di dollari il giorno dell'apertura e circa $25 milioni di dollari in totale, superando le aspettative degli analisti: sebbene si tratti di numeri molto inferiori rispetto alle precedenti aperture della DreamWorks come The Boss Baby ($50 milioni) o Trolls ($46,5 milioni), il bilancio di Troppo cattivi è agevolato da un budget nettamente più economico (solo $70 milioni). Il parallelo più simile per la filmografia di DreamWorks è quindi Abominable, uscito nel 2019, che aprì con $20,6 milioni ($188,6 milioni in tutto il mondo) con un budget di $75 milioni.

Per Troppo cattivi ora ci aspettano risultati simili, anche in base al punteggio 'A' su CinemaScore e un punteggio del pubblico di Rotten Tomatoes del 94% (la critica a 85%), considerando che il film potrebbe anche rappresentare un'alternativa all'imminente Doctor Strange nel Multiverso della Follia e quindi uscire dall'ombra minacciosa della Marvel, che tendenzialmente monopolizza la richiesta.

Tutt'altro che facile invece sembrerebbe il destino di The Northman di Focus e The Unbearable Weight of Massive Talent di Lionsgate: il primo ha aperto al quarto posto delle classifiche con una stima di $12,5 milioni di dollari da 3.234 sale, mentre il secondo, con protagonista Nic Cage nei panni di sé stesso, dovrebbe ottenere complessivamente tra i $7 e gli $8 milioni di dollari nel week-end d'apertura dopo un giorno di debutto di soli $2,9 milioni di dollari.

Per altre letture recuperate la nostra intervista ai doppiatori di Troppo cattivi.