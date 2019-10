Cats: Taylor Swift e Andrew Lloyd Webber scrivono una nuova canzone per il musical

Universal Pictures ha diffuso in streaming una nuova featurette in cui possiamo vedere Taylor Swift e il compositore Andrew Lloyd Webber al lavoro su una nuova canzone originale da includere nel musical Cats.

Lloyd Webber, già vincitore dell'Oscar, del Grammy e del Tony Award, e che ha composto le musiche originali per l'opera di Broadway, ha collaborato con la popstar - che ha anche una parte nell'adattamento cinematografico - per una nuova canzone che verrà inserita nella soundtrack ufficiale e che si intitolerà Beautiful Ghosts.

Adattato per il grande schermo da Tom Hooper, anche regista del film, e da Lee Hall, Cats è prodotto dallo stesso Hooper insieme a Tim Bevan e a Eric Fellner, e Debra Hayward che ha proposto alla Universal per prima un adattamento cinematografico del famoso musical. Tra i produttori figurano anche leggende come Steven Spielberg, Lloyd Webber, Angela Morrison e Jo Burn.

Uno dei musical più longevi della storia di Broadway, Cats è ispirato a Old Possum’s Book of Practical Cats di T.S. Eliot e debuttò nel 1981 al New London Theatre dove fu messo in scena per un record di 21 anni ininterrottamente e con almeno 9000 performance. Il film è coreografato, invece, da Andy Blankenbuehler e vanta un cast di ballerini talentuosi del momento. Nel cast di attori troviamo invece Ian McKellen, Judi Dench, Idris Elba, James Corden, Jason Derulo, Jennifer Hudson, come detto Taylor Swift e anche l'attrice Rebel Wilson, la quale ha prontamente risposto alle critiche scatenate dal trailer ufficiale del film.

Cats approderà nelle sale americane a partire dal prossimo 20 dicembre mentre in Italia la pellicola arriverà giusto il giorno di Natale.