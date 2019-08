Cats, Rebel Wilson risponde alle critiche ricevute dal trailer

Se ha generato un mash-up con Noi di Jordan Peele, vuol dire che nel trailer di Cats di Tom Hooper c'è effettivamente qualcosa di, diciamo così, inaspettato.

Dopo la pubblicazione online del video, infatti, il pubblico si è detto per la maggior parte inquietato dalle immagini, soprattutto per la strana CGI che ricopre ti pelo gli attori protagonisti del musical, conferendo loro un aspetto felino.

In una recente intervista con Cosmopolitan Rebel Wilson, che nel film interpreta Jennyanydots, ha parlato proprio dell'accoglienza riservata al trailer.

"C’è stata una risposta massiva per il trailer" ha detto l'attrice. "Per alcune persone è stato spiazzante perché c’è questa tecnologia innovativa per la CGI. Credo che si sia generata confusione essenzialmente perché si tratta proprio di un film di danza. Quindi sono effettivamente i nostri corpi. Ricoperti di pelo. Alcune persone potrebbero averlo trovato inquietante perché ci sono delle persone che danzano e che hanno l’aspetto di gatti. Ho adorato la reazione della gente. È stata un po’ polarizzata, ma credo che ci sia curiosità intorno al prodotto finito. Il trailer ti dà solo un assaggio, ma si tratterà di un film grandioso con un cast incredibile."

Voi cosa ne pensate? Avete visto il trailer? Vi ha inquietato o incuriosito? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti.