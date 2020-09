Cats, la prova del 'Butthole Cut' del musical scoperta da uno spettatore

Oltre le pesanti critiche negative ricevute dalla stampa specializzata e il flop commerciale al box-office, Cats ha dovuto scontare anche delle strambe polemiche circa il famigerato "Butthole Cut" che si premurava di rimuovere gli "orifizi" dei personaggi dal film per mezzo della computer grafica. Adesso, anche un attento spettatore lo ha notato...

Lo scorso marzo, infatti, un responsabile degli effetti visivi della pellicola di Tom Hooper aveva confermato l'esistenza di questa versione, dato che lui stesso era l'addetto alla rimozione dei buffi particolari dal film: "Sì, è tutto vero: il mio lavoro consisteva nell'eliminare l'ano dei gatti nel film. È stato un incubo. Tutti pensavamo 'ragazzi, che diavolo? li vedete anche voi?! Abbiamo allora messo in pausa il lavoro e chiamato il nostro supervisore capo. Gli abbiamo detto senza mezzi termini 'c'è un fo**utissimo buco di c**o lì! Ce ne sono a decine!'. Il fatto è che non ti venivano sbattuti in faccia chiaramente, ma una volta che ci facevi caso erano lì e non potevi non notarli. Catturavano l'attenzione".

Una spettatrice attenta, tuttavia, ha trovato un "butthole" nel montaggio modificato, specificando quindi che non tutti sono stati rimossi con precisione. Quest'ultima ha postato un paio di frame della pellicola sul suo profilo Twitter e che potete visualizzare in calce a questa news. "E' stato oggi che ho scoperto che hanno fallito nel tentativo di rimuovere tutti gli ani dal film Cats".

Persino il creatore del musical si è vergognato apertamente della trasposizione cinematografica di Cats: "Il problema in quel film fu che Tom Hooper decise di non coinvolgere nessuno che facesse parte dello spettacolo originale. È stato completamente ridicolo".

Nel frattempo, gli stessi membri del cast non fanno mistero di quanto sia stata orribile l'esperienza sul set, si vedano le parole di una Judi Dench molto delusa dal suo look in Cats.