Cats: i produttori assicurano che il film sarebbe stato peggiore senza CGI

I produttori della versione cinematografica di Cats, film diretto da Tom Hooper e basato sul celebre musical di Broadway e sul libro intitolato Il libro dei gatti tuttofare di T.S. Eliot, hanno affermato di aver provato a realizzare il film solo con dei costumi ma di aver capito che senza la tecnica della CGI il risultato sarebbe stato peggiore.

Dopo l'uscita del trailer, l'entusiasmo per Cats pare essere scemato, in considerazione della pessima reazione da parte dei fan nel vedere il video che mostra le prime sequenze del film. Le persone sui social media hanno espresso tutto il loro disappunto, sottolineando quanto 'orribili' e 'terrificanti' fossero Taylor Swift, Idris Elba, Jennifer Hudson, James Corden e Judi Dench in versione gatto con la CGI.



Cats nasce originariamente come musical di Broadway composto da Andrew Lloyd Webber e ispirato all'opera di Eliot, Il libro Old Possum's Book of Practical Cats. Nel musical, ogni gatto all'interno della tribù dei Jellicle è in competizione per diventare il gatto scelto per salire in paradiso e rinascere. Ogni gatto mostra perché dovrebbe essere scelto cantando la propria canzone, tra cui Memory, Macavity: The Mistery Cat e Skimbleshanks: The Railway Cat.

La versione cinematografica sarà fedele alla trama e alle musiche di Webber. Una sola canzone è stata aggiunta per il personaggio di Taylor Swift, intitolata Beautiful Ghosts, scritta da Webber e Swift.

"Quando abbiamo iniziato a parlare di Cats stavamo cercando di mettere le protesi sugli attori. Si venivano a creare problemi tecnici con i ballerini che si surriscaldavano. Era impossibile dare l'impressione che si stessero divertendo. Non veniva bene, quindi abbiamo lasciato perdere e abbiamo optato per un'altra soluzione" ha spiegato Donna Langley, presidente Universal Filmed Entertainment Group. La prova quindi non ha funzionato e si è ricorsi alla CGI. I risultati per il momento non sembrano soddisfare i fan e si attende ora l'uscita del film nelle sale. Il design dei personaggi è stato modificato dopo le polemiche sui social. Per quanto riguarda il budget, Cats dovrebbe essere costato circa 300 milioni.