Cats: pessimo esordio su Rotten Tomatoes per il musical di Tom Hooper

L'adattamento di Cats ad opera di Tom Hooper sta debuttare negli Stati Uniti forte di una storia amata in tutto il mondo e un cast delle grandi occasioni. In attesa della sua uscita, però, il film sta subendo un'ondata di critiche negative non da poco.

Vi abbiamo già riportato alcuni estratti delle recensioni di Cats da parte della stampa internazionale, il cui parere viene testimoniato anche dal desolante punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes. Su un totale di 91 recensioni, infatti, il musical ha raggiunto uno score del 18%. Uno scontento che si riflette anche sul voto medio raccolto da Metacritic (32).

Basato sul celebre musical a sua volta tratto libro di Thomas Stearns Eliot, intitolato Old Possum's Book of Practical Cats e conosciuto in Italia con il titolo di Il libro dei gatti tuttofare, il film segue i gatti del quartiere di Jellicle, che si riuniscono una notte all'anno per partecipare al Jellicle Ball e raccontare delle storie per il divertimento di Old Deuteronomy, loro saggio e benevolo leader che nell'adattamento sarà interpretato da Judi Dench. Nel cast anche Taylor Swift e Idris Elba.

La colonna sonora di Cats è composta dal leggendario compositore Andrew Lloyd Webber, autore del musical originale oltre che dei celebri Jesus Christ Superstar e The Phantom of the Opera.

Il film arriverà nelle sale italiane il 20 febbraio 2020. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer ufficiale di Cats.