Cats, parla l'attrice Jennifer Hudson: 'Non è stato capito'

Cats, il film di Tom Hopper adattamento dell'omonimo musical, è stato di certo uno dei peggiori della stagione 2019/2020. In tanti lo hanno criticato, compreso il creatore dello spettacolo originale Andrew Lloyd Webber. Tuttavia c'è anche qualcuno che lo sostiene: è Jennifer Hudson.

L'attrice, che nel film interpreta Grizabella, ha parlato nel corso di un'intervista per Total Film, in occasione della promozione di Respect, nuova pellicola in cui interpreterà Aretha Franklin. "Sai cosa? Penso che sia stato un po' pesante. È un peccato che il film non sia stato compreso", ha dichiarato la Hudson a proposito delle reazioni negative. "Penso che in futuro la gente la penserà diversamente [sul film]. Ma è qualcosa di cui sono ancora molto orgogliosa e sono grata di averne fatto parte. Voglio dire, ho avuto la possibilità di interpretare Grizabella!"

Le dichiarazioni della Hudson stonano decisamente con quelle degli altri membri del cast, che hanno mosso molte critiche al film di Tom Hopper. E in effetti non hanno torto: un tremendo lavoro in CGI, costumi davvero fatti male e una Londra che sembra più New Orleans che la capitale del Regno Unito. Tutto ciò ha fatto guadagnare al regista diverse nomination ai Razzie Awards, ma neanche una agli Oscar. Anzi, proprio in occasione della prestigiosa cerimonia del noto Premio, James Corden e Rebel Wilson hanno preso in giro gli Effetti Speciali della pellicola mentre presentavano i candidati per i Migliori Visual Effects. I due sono andati sul palco vestiti con costumi da gatti, e Corden ha detto "Come membri del cast del film Cats, nessuno meglio di noi comprende l'importanza di buoni effetti speciali."

La dichiarazione, ovviamente, ha fatto arrabbiare la Visual Effects Society, che ha duramente risposto alle battute che suggerivano che il flop del film è dato dai VFX di scarso livello. "I migliori effetti visivi al mondo non compenseranno mai una storia raccontata male. La Visual Effects Society è focalizzata sul riconoscimento, sul progresso e sull'onorare gli effetti visivi come forma d'arte e sul garantire che gli uomini e le donne che lavorano in VFX siano adeguatamente valorizzati."