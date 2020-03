Cats fa ovviamente piazza pulita ai Razzie Awards 2020

Nella notte, a causa del Coronavirus, si è svolta la prima cerimonia dei Razzie Awards in versione Lock-Down, con gli annunci dei premi per i peggiori film dell'anno pubblicati in un video reso disponibile su YouTube.

L'esilarante filmato, che potete comodamente visionare all'interno della news, elegge Cats di Tom Hooper "vincitore" assoluto della serata, con ben cinque premi tra cui, Peggior film, Peggior regista per Hooper e Peggior attore non protagonista e peggior attrice per le star James Corden e Rebel Wilson, rispettivamente.

Qui sotto vi riportiamo tutti i vincitori del premio meno ambito di Hollywood:

PEGGIOR FILM - Cats

PEGGIOR ATTORE - John Travolta per The Fanatic e Trading Paint

PEGGIOR ATTRICE - Hilary Duff per Sharon Tate – Tra incubo e realtà

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA - Rebel Wilson per Cats

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA - James Corden per Cats

PEGGIOR COMBO SULLO SCHERMO - Qualunque coppia di metà umani e metà felini con peli visti in Cats

PEGGIOR REGISTA - Tom Hooper per Cats

PEGGIOR SCENEGGIATURA Cats

PEGGIOR REMAKE, “PLAGIO” O SEQUEL Rambo: Last Blood

PEGGIOR TOTALE INDIFFERENZA PER LA VITA UMANA E LA PUBBLICA PROPRIETÀ Rambo: Last Blood

RAZZIE REDEEMER AWARD (premio per chi si è riscattato con una bella performance dopo anni di pessimi lavori) - Eddie Murphy per Dolemite Is My Name

Secondo quanto riferito, Cats avrebbe generato perdite per oltre 100 milioni. La co-protagonista Judi Dench ha recentemente rivelato di non aver nemmeno visto il film.