Cats: il musical di Tom Hooper è costato 300 milioni di dollari?

Già dai primi trailer diffusi in questi mesi il pubblico pare non aver pienamente apprezzato il nuovo adattamento del musical Cats per il grande schermo, che porta la firma di Tom Hooper alla regia. A quanto pare però il film è costato parecchio e faticherà non poco a recuperare al box-office.

Secondo un report pubblicato dal Guardian, sembra che i costi stimati per la produzione della pellicola si aggirino attorno a una cifra di 230 milioni di sterline, che convertite in dollari ammonterebbero a circa 297 milioni di dollari. Adesso, questi dati non sono ufficiali e di solito bisogna aspettare che il film esca in sala per avere una conferma del budget effettivo del film in questione, ma se la cifra indicata dal report si dovesse rivelare esatta c'è da dire che la Universal non ha proprio badato a spese per portare sul grande schermo l'amata opera di Boradway firmata Andrew Lloyd Webber, ispirata a sua volta dalla raccolta di poesie Old Possum's Book of Practical Cats di T.S. Eliot.

Se la cifra sopra indicata fosse esatta si tratterebbe del film più costoso dai tempi di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare di Rob Marshall, che con l'inflazione aggiornata schizzerebbe alla cifra di 378.5 milioni di dollari di budget. Non solo, questa cifra folle per il budget costringerà il musical a dover incassare fin da subito per avere speranze anche solo di andare in pari con le spese e le premesse non sono delle migliori per il film Universal, in quanto negli Stati Uniti uscirà nello stesso giorno di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, chiaramente uno dei film più attesi dell'anno e da tutti i fan del franchise di George Lucas.

La colonna sonora del film è curata dal leggendario compositore Andrew Lloyd Webber, autore del musical originale oltre che dei celebri Jesus Christ Superstar e The Phantom of the Opera. Diretto da Hooper e prodotto tra gli altri da Steven Spielberg, Cats debutterà nelle sale italiane il prossimo 25 dicembre, a pochi giorni di distanza dalla release oltreoceano. Uscito la scorsa estate, il primo trailer di Cats aveva generato diverse parodie tra cui un inquietante mash-up con Noi di Jordan Peele.

Del cast stellare fanno parte Taylor Swift, Ian McKellen, Judi Dench, Idris Elba, James Corden, Jason Derulo, Jennifer Hudson, e Francesca Hayward.