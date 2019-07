Cats incontra Us: Jordan Peele condivide l'inquietante trailer mash-up

Il primo trailer ufficiale di Cats diffuso ieri in occasione del Comic-Con di San Diego ha destato parecchie reazioni sorprese sia tra il pubblico che tra gli addetti al settore.

La particolare - e in parte inattesa - CGI del film è stata definita da molti come piuttosto inquietante e un fan addirittura ha provato a mixare il trailer con la versione di "I Got 5 On It" presente nella colonna sonora di Us, il film horror diretto recentemente da Jordan Peele.

Il risultato di questo mash-up è esilarante, tanto che è diventato ancora più virale quando lo stesso Peele ha deciso di condividerlo su Twitter scrivendo un semplice "Yes". Ma non è tutto: come fa notate IndieWire, sono emerse in rete altre versioni del trailer con le colonne sonore di Under the Skin (Under the Fur) e Annihilation. Potete trovare tutti i video in questione in calce alla notizia.

Adattamento cinematografico di uno dei musical di Broadway più celebri e longevi della storia, basato a sua volta su Il libro dei gatti tuttofare di T.S. Elliot, Cats è diretto da Tom Hooper e vede nel cast molte star di Hollywood e del mondo della musica tra cui Ian McKellen, Judi Dench, Idris Elba, Taylor Swift, Jason Derulo e Jennifer Hudson, con Francesca Hayward che ricoprirà il ruolo della protagonista.

Il film arriverà nelle sale il prossimo dicembre. Qui potete trovare una featurette sul dietro le quinte di Cats.