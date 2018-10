Cats, Idris Elba si unisce al cast del nuovo musical di Tom Hooper

È oggi il puntualissimo The Hollywood Reporter a informarci che Idris Elba è in trattative finali per unirsi al cast di Cats, adattamento cinematografico dell'omonimo e famosissimo musical di Broadway di Andrew Lloyd Webber che sarà portato sul grande schermo da Tom Hooper (Les Miserables).

Il film sarà prodotto da Working Title Films, casa che ha già lavorato con Hooper per il suo adattamento di Les Miserables uscito nel 2012, insieme a Lloyd Webber.

Cats è un musical di successo mondiale. Oltre ad aver avuto un adattamento in televisione nel 1998, è approdato in 30 paesi ed è stato tradotto in più di 20 lingue. Eseguito per la prima volta nel 1981, Cats è il quarto musical più longevo della storia di Broadway e del West End.

Basato sul libro di Thomas Stearns Eliot intitolato Old Possum's Book of Practical Cats, uscito nel 1939 negli Stati Uniti e nel 1963 in Italia con il titolo di Il libro dei gatti tuttofare, lo spettacolo include i personaggi felini di Rum Tum Tugger, Mr. Mistoffelees, Macavity, Jennyanydots, Old Deuteronomy, Grizabella and Skimbleshanks. I gatti del quartiere di Jellicle si riuniscono una notte all'anno per il Jellicle Ball, e uno ad uno raccontano delle storie per il divertimento di Old Deuteronomy, il loro saggio e benevolo leader.



Idris Elba vestirà i panni di Macavity, un genio criminale. Nel cast di Cats troveremo anche Taylor Swift, Ian McKellen, James Corden e Jennifer Hudson, per un'uscita prevista nelle sale americane il 20 dicembre 2019.