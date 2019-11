Cats, Ian McKellen prova a difendere la CGI del film ma anche lui è confuso al riguardo

Il primo trailer di Cats ha ricevuto come sappiamo diverse critiche, soprattutto per colpa di una CGI a metà tra l'inquietante e lo spiazzante, che ha generato anche numerose parodie divenute subito virali.

Ora, nel corso di una recente intervista, l'attore Ian McKellen ha provato a difendere la qualità della tecnologia del film, ma lo ha fatto con delle dichiarazioni un po' confuse.

"Lo spettacolo teatrale di Cats non parlava di persone- gatti, ma riguardava esseri umani che scoprivano la loro natura da gatti. Ed è stato un enorme successo. Quando è stato fatto il film, penso che il tentativo sia stato quello di trasformare quegli attori in veri e propri gatti, un po' come ne Il Re Leone, e farli sembrare dei veri gatti, però sappiamo che non sono veri gatti. Sono persone che interpretano gatti, e questa è la nozione del film, ed è stata fatta in modo molto intelligente, credo, in particolar modo per i ballerini. Judi, io, James Corden e tutti quanti, Taylor Swift, siamo tutti impegnati ad interpretare la migliore delle nostre versioni da gatti."

Le parole di McKellen girano un po' intorno alla faccenda e provano ad alzare l'asticella della cosiddetta sospensione dell'incredulità, o per lo meno a preparare il pubblico a questi nuovi attori gatti.

Voi cosa ne pensate del progetto? Siete curiosi di vederlo? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che il film arriverà in Italia dal prossimo 25 dicembre.