Cats, esordio disastroso al box office per il film di Tom Hooper

Dopo una pessima accoglienza della critica testimoniata dallo score Rotten Tomatoes di Cats, il discusso musical di Tom Hooper si sta dimostrando anche un flop al botteghino degli Stati Uniti.

Nonostante le già basse previsioni di un debutto da $10-15 milioni, infatti Cats ha chiuso il suo primo weekend con un incasso di soli $6,5 milioni, secondo quanto riportato da Deadline. Visto anche il responso negativo del pubblico che ha visto il film (il CinemaScore è fermo a C+), Universal e Working Title hanno già preparato una versione aggiornata di Cats con un miglioramento sul fronte degli effetti speciali - componente che ha fatto molto discutere già dall'uscita del primo trailer di Cats.

Basato sul celebre musical a sua volta tratto libro di T.S. Eliot, conosciuto in Italia con il titolo di Il libro dei gatti tuttofare, il film segue i gatti del quartiere di Jellicle, che si riuniscono una notte all'anno per partecipare al Jellicle Ball e raccontare delle storie per il divertimento di Old Deuteronomy, loro saggio e benevolo leader.

Nello stellare cast del film troviamo Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, James Corden, Jason Derulo, Francesca Hayward, Jennifer Hudson e Judi Dench, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 20 febbraio 2020.