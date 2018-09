Cats: ecco la data di uscita per il nuovo film di Tom Hooper!

La Universal Pictures ha reso nota la data di uscita di Cats, il nuovo film del regista premio Oscar Tom Hooper: a quanto pare, il film arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 20 dicembre 2019.

Nello stesso giorno la Universal avrebbe dovuto rilasciare Wicked, che a quanto pare subirà uno slittamento per adattarsi al nuovo calendario delle uscite della casa di produzione. Cats, basato su un'opera di Broadway, sarà il secondo musical per Hooper, che nel 2013 ha diretto Les Miserables, vincitore di tre Oscar.

Il film più recente di Hooper è stato The Danish Girl con Eddie Redmayne ed Alicia Vikander. Per Cats, Hooper ha assemblato un ensemble che include Taylor Swift, James Corden, Jennifer Hudson e Ian McKellan. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Hooper e Billy Elliott.

La data di uscita del 20 dicembre è la stessa data in cui la Disney lancerà Star Wars: Episodio IX, quindi è chiaro che la mossa potrebbe essere rischiosa. L'anno scorso Jumanji: Welcome to the è uscito nello stesso periodo di The Last Jedi ma è riuscito comunque a ritagliarsi una sua fetta di pubblico nel corso di tutta la stagione invernale, e la Universal spera in un risultato simile. Inoltre, l'obiettivo è quello di replicare o superare il successo commerciale di The Greatest Showman della Fox.