Cathy Yan su Birds of Prey: 'Quando proposi la mia idea ci fu solo silenzio'

Prima che la Warner Bros. ingaggiasse Cathy Yan per la regia di Birds of Prey la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, c'erano stati contatti con numerosi altri registi; oggi la Yan ha svelato il contenuto di quello che mostrò alla produzione per spiegare la sua visione del film.

In una recente intervista concessa al The New Yorker, la Yan ha parlato così del suo "sizzle reel", il materiale di prova che serva solitamente a spiegare la propria visione della storia ai produttori, dando loro modo di decidere sul come e se proseguire, che la regista ha specificato non trattarsi del "solito sizzle reel". Il montaggio era impostato su un remix di Diamonds Are a Girl's Best Friend, canzone che alla fine compare anche nel film nella sequenza in cui Harley Quinn canta e danza, un sogno durante l'interrogatorio con Black Mask dopo che questi l'ha catturata. Il filmato serviva a illustrare ai produttori "il peggio dell'odierna femminilità".

"C'erano scene dal programma Bachelor, la pubblicità dei diamanti De Beers, Kim Kardashian con il volto di un vampiro, le giornaliste di Fox che parlavano delle donne, Trump che diceva ‘Grab ’em by the p*ssy’", ha spiegato la Yan. "Dopo aver mostrato il video, c'è stato solo un lungo silenzio".

In precedenza la regista aveva parlato delle sue influenze per quanto riguarda la realizzazione della pellicole, citando film celebri come Pulp Fiction e Arancia meccanica: "Il modo in cui esco dalla struttura del film è un po' una sorta di 'Pulp Fiction che incontra Rashomon'. Quindi direi che si tratta di una struttura non convenzionale. Per me, molti dei miei cineasti preferiti hanno influenzato questo film, quindi direi ovviamente Tarantino. Di certo anche 'Il Professionista', in particolare il rapporto tra Harley e Cass. In realtà abbiamo alcuni, come posso dire, grandi omaggi a diversi film. Fateci caso quando lo vedrete. "Anche visivamente, penso, il film sia molto influenzato da 'Arancia Meccanica'. Per esempio il Black Mask Club è molto simile al Milk Bar. Ma anche lo stile Mod, l'era degli anni '70. Abbiamo davvero cercato di far sembrare questo film come qualcosa di unico, qualcosa che il pubblico non ha mai visto in un film di supereroi. C'è molto dei film che ho amato nel corso degli anni qui dentro".

Purtroppo, Birds of Prey non ha ottenuto il successo sperato, e molto probabilmente si rivelerà un flop al botteghino. Per maggiori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione del film.