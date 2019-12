Cathy Yan su Birds of Prey: 'Mi sono ispirata al lavoro di Tarantino, Kubrick e Kurosawa'

Dopo le prime, ottime impressioni al box office, la regista di Birds of Prey racconta il processo creativo che ha portato alla realizzazione del film e, tra i maestri che l'hanno ispirata, tre sono pietre miliari del cinema.

Cathy Yan aveva già approfondito alcuni dettagli della pellicola, come l'inaffidabilità di Harley Queen come narratrice, ma nella recente intervista al magazine Collider si concentra sulla parte tecnica della lavorazione:

"Sì, ci sono molte influenze in questo film. Il modo non convenzionale con cui ho strutturato il film è a metà strada tra "Pulp Fiction" [Quentin Tarantino] e "Rashomon" [Akira Kurosawa]. Molti dei miei cineasti preferiti hanno influenzato questo film, come ovviamente Tarantino. "Léon" [Luc Besson] sicuramente, soprattutto il rapporto tra Harley e Cass. In alcune scene ho cercato di rendere omaggio a celebri pellicole, per me importanti: aguzzate la vista durante la visione!

Yan continua: "Per le ambientazioni mi sono ispirata molto ad "Arancia Meccanica" [Stanley Kubrick]: il Black Mask Club ha molto del Milk Bar dove s'incontravano Alex e i Drughi. Le figure femminili, invece, sono state in qualche modo reinventate. Ho attinto anche da Mod [Nagesh Kukunoor] e dal suo stile anni '70. Abbiamo davvero cercato di fare in modo che questo film non assomigliasse a nulla di ciò che è stato visto in precedenza in un film di supereroi e affonda le sue radici in film che ho davvero amato."

La regista ha quindi puntato ad un film tanto innovativo quanto ispirato a quelli che potremmo definire, nonostante alcuni siano estremamente recenti, classici del cinema.

Nella stessa intervista Yan ha anche rivelato quanto Birds of Prey (and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn) sia stato interessante da girare, soprattutto perché racconterà i motivi della rottura tra Harley e Joker e dovrà riprendere un ruolo già interpretato da Harley Quinn, al contempo reinventando il suo personaggio proprio a causa della frattura con il villain, cui era storicamente legata in una relazione tossica e basata sulla sua prevaricazione.