Catherine Zeta-Jones, durante un provino la star fu definita 'troppo bella' per il ruolo

Questa sera su Rai Movie va in onda Una ragazza a Las Vegas, commedia del 2012 diretta da Stephen Frears che vede nel cast Rebecca Hall, Bruce Willis, Joshua Jackson e Catherine Zeta-Jones. Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi una serie di curiosità sulla carriera della star de La Maschera di Zorro.

Come sempre, potete trovarla nella lista qui di seguito:

Quando all'età di 19 anni si presentò al provino di Aspects of Love, spettacolo teatrale di Andrew Lloyd Webber, le fu detto che era "troppo vecchia" e "troppo bella" per la parte a cui aspirava.

Lei e il marito Michael Douglas festeggiano il compleanno lo stesso giorno: il 25 settembre.

Il suo personaggio di Traffic, pellicola del 2000 che è valsa a Steve Soderbergh l'Oscar per la miglior regia, fu cambiato in una donna incita perché in quel periodo l'attrice era in dolce attesa di suo figlio Dylan.

La Zeta-Jones non appare in film molto commercializzati da ormai diverso tempo, ma nel 1998 (anno di uscita de La Maschera di Zorro) si affermò come l'attrice più ricercata su Yahoo!.

Durante la produzione di Haunting - Presenze, lei e Liam Neeson erano talmente spaventati che nessuno dei due voleva partecipare alla riprese una volta calato il buio.

Una ragazza a Las Vegas, lo ricordiamo, segue le vicende di Beth (Hall), un'ex spogliarellista giunta a Las Vegas con la speranza di diventare cameriera in un grande casino. Qui incontra Dink (Bruce Willis), un giocatore d'azzardo professionista che le propone di aiutarla negli affari ed è sposato con una donna gelosissima (Zeta-Jones). Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Una ragazza a Las Vegas.