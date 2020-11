Catherine Zeta Jones e Michael Douglas festeggiano i 20 anni di matrimonio: le foto

Sono passati 20 anni da quando Catherine Zeta Jones e Michael Douglas si sono giurati amore eterno. Per celebrare l'anniversario entrambi hanno postato dei contributi sui social, per cui se siete curiosi di sapere come ha fatto l'attore a conquistare la ragazza di Zorro sarete accontentati.

L'attrice, più tradizionalista, ha postato un video con diverse foto scattate nel fatidico giorno e ha scritto: "20 anni fa, oggi, Michael ed io ci siamo sposati!! Che serata magnifica è stata, così come le 730485 serate successive, ti amo ora come allora".

Il marito ha invece voluto raccontare per filo e per segno come avvenne il loro primo incontro e come riuscì ad entrare nelle grazie di Catherine Zeta Jones, dopo essere rimasto ammaliato dalla sua bellezza nel corso di una proiezione de La maschera di Zorro: "Un mese dopo ero al Deauville Film Festival per finire di promuovere Delitto perfetto, con Viggo Mortensen e Gwyneth Paltrow, e vidi sulla programmazione che l'indomani ci sarebbe stato Zorro. Chiesi alla mia assistente se Catherine Zeta Jones fosse presente al festival e se fosse da sola".

Fortuna volle che l'attrice arrivò effettivamente al festival per una notte, nonostante fosse impegnata con le riprese di Entrapment. L'assistente di Douglas le chiese di unirsi a lui per un drink e lei accettò. I due trascorsero diverso tempo insieme e a quanto pare si divertirono molto perché si diedero appuntamento anche per la sera. L'attore rimase totalmente ammaliato, per cui decise di tentare il tutto per tutto:

"Probabilmente ho commesso un grande errore ma la guardai e le dissi: 'Volevo solo dirti che diventerò il padre dei tuoi figli'".

Una mossa leggermente azzardata, ma a quanto pare lei lo trovò romantico e il resto è storia. I due hanno dato alla luce Dylan Michael e Carys Zeta pochi anni dopo. Purtroppo non tutto è andato per il meglio: la coppia ha vissuto una crisi, poi risolta, nel 2014 e in molti si sono poi preoccupati per le condizioni di salute di Catherine Zeta Jones.