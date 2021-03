Catherine Zeta-Jones in lutto per la morte della cugina: 'Una madre straordinaria'

Da un lutto a un altro, dolori diversi ma ugualmente intensi e dilanianti: per Catherine Zeta-Jones gli ultimi 12 mesi sono stati tutt'altro che facili, tra la morte del suocero Kirk Douglas durante il febbraio del 2020 e quella, avvenuta in questi ultimi giorni, dell'adorata cugina Gemma.

A comunicarlo è stata la stessa Zeta-Jones tramite un post su Instagram, nel quale ha voluto condividere con i fan il suo dolore e ricordare che donna meravigliosa fosse sua cugina: immediato, ovviamente, il supporto di tanti follower nei commenti.

"Lo scorso 13 febbraio mia cugina Gemma ha lasciato questo mondo. Era davvero una pietra preziosa per tutti noi ed era anche una madre straordinaria per i suoi 5 figli. Domani troverà finalmente un posto in cui riposare per sempre. Unitevi alla mia famiglia e accendete una luce per Gemma stanotte" si legge nel breve e toccante post dell'attrice de La Maschera di Zorro.

Fra i tanti messaggi di condoglianze apparsi tra i commenti spicca quello di Cameron Douglas, figlio del marito di Zeta-Jones Michael: "Il mio cuore è con te e la tua famiglia" si legge nel commento dell'attore. Tristi vicende familiari a parte, comunque, durante i primi mesi di quarantena proprio Catherine Zeta-Jones ci rallegrò con il suo karaoke casalingo.