Catherine Zeta-Jones e il suo karaoke vintage ci riportano indietro nel tempo

In questi giorni di quarantena si rischia molto facilmente di cedere alla noia: al tempo stesso, però, l'avere molto (troppo!) tempo libero può essere una buona occasione per dedicarsi alle proprie passioni o riscoprire vecchi passatempo dimenticati, proprio come sta facendo Catherine Zeta-Jones.

L'attrice ha infatti postato su Instagram un video in cui la si vede affrontare la solitudine e la noia in compagnia di un vecchio amico: no, non si tratta di una persona in carne ed ossa, ma di qualcosa che nei decenni scorsi ha allietato ben più di una serata tra amici.

Stiamo parlando del caro vecchio karaoke, caduto un po' in disuso a causa dell'esplosione di pc, YouTube e quant'altro ma sempre presente nei cuori dei cantanti improvvisati che hanno vissuto la loro giovinezza tra gli anni '80 e '90.

"Potreste chiedervi come mai io sia seduta sul pavimento in accappatoio con delle luci colorate sulla mia faccia. È il mio karaoke, tornato in auge per un concerto!" ci spiega la star di Ocean's Eleven e La Maschera di Zorro nel video. Certo che qualcuno potrebbe anche avvisarla dell'esistenza dei karaoke su Zoom, non pensate?

