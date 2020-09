Catherine Zeta Jones e il disturbo bipolare: 'Anche le piccole cose sembravano difficili'

Catherine Zeta Jones è una delle star più amate e apprezzate del mondo del cinema ma, in pochi immaginano quanto siano stati difficili per lei gli ultimi anni. L'attrice che stasera rivedremo in tv con The Rebound - Ricomincio dall'amore, ha dovuto fare i conti non solo con la malattia del marito ma anche, con una grave forma di bipolarismo.

La star de La Maschera di Zorro ha infatti raccontato di aver sofferto per molto tempo di questo complesso disturbo che, si è aggravato ulteriormente dopo la scoperto del cancro alla gola di Michael Duglas.

"Soffro di disturbo bipolare e non me ne vergogno. Questa è una malattia che colpisce milioni di persone, e io sono una di loro. Spero che il mio parlarne aiuti qualcun altro a prendere coraggio e cercare aiuto. Non c’è nessun bisogno di soffrire in silenzio" ha riferito l'attrice alla rivista People.

"Inizialmente non volevo farmi aiutare. Ero completamente sola. Speravo che nessuno notasse la mia condizione ma poi, si è aggravata così tanto che anche le piccole cose, come andare a cena, sembravano difficilissime. Allora ho capito di aver bisogno di un supporto".

Come rivelato da Catherine Zeta Jones, solo il ricovero presso il Silver Hill Hospital, un centro di salute mentale in Connecticut, le ha permesso di superare questo difficile periodo e proseguire normalmente con la sua vita riprendendo anche tutti i progetti cinematografici lasciati in sospeso.