Catherine Zeta-Jones confessa:'Ecco perché il mio matrimonio funziona'

Il premio Oscar Catherine Zeta-Jones ha raccontato il motivo principale che secondo lei si nasconde dietro la longevità del suo matrimonio con Michael Douglas, con il quale è sposata dal 2000 e ha due figli nati. L'attrice ne ha parlato nel corso di una recente intervista, parlando del legame con il marito.

"Ci divertiamo molto insieme" ha dichiarato Zeta-Jones "Per qualsiasi relazione, non sarebbe normale se non ci fossero alti e bassi. La costante è amore e rispetto. Non abbiamo mai perso il nostro senso dell'umorismo". Poche settimane fa sui social è stata pubblicata anche la foto di Michael Douglas con il suo ultimo nipotino. Una famiglia che sembra davvero vivere in grande armonia.

Tra i fattori determinanti, secondo l'attrice, vi è il modo insolito in cui entrambi organizzano il proprio tempo.



"Io e mio marito passiamo molto tempo insieme perché, a differenza di tante coppie, non abbiamo mai avuto un lavoro dalle nove alle cinque, costante. O siamo on o siamo off. Lavoro veramente 16 ore al giorno oppure no. Lui fa lo stesso, oppure no".

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas si separarono brevemente alcuni anni fa prima di riconciliarsi e i due sembra che ora abbiano ritrovato un perfetto equilibrio.

"Nella nostra relazione abbiamo trascorso un'enorme quantità di tempo in cui eravamo solo noi. Abbiamo vissuto sull'isola di Bermuda per 12 anni, allevando i nostri figli. Rispettiamo lo spazio dell'altro e il nostro umorismo è di lunga durata".



Ad inizio marzo Catherine Zeta-Jones ha perso la cugina Gemma, definita dall'attrice 'una madre straordinaria'.