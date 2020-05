Catherine Zeta-Jones a Capri: la foto ricordo della star di The Legend of Zorro

Ancora in quarantena come molti cittadini degli Stati Uniti, Catherine Zeta-Jones nelle scorse ora ha pubblicato su Instagram una foto ricordo della sua vacanza a Capri, dove è stata nel 2019 in compagnia del marito Michael Douglas e dei loro due figli Dylan e Carys.

"Vedere questi due a Capri mi dà gioia" ha scritto la star di The Legend of Zorro condividendo lo scatto dei figli con indosso dei vestiti vintage: la famiglia al completo aveva infatti partecipato ad un'elegante festa anni '20 ispirata a Il grande Gatsby organizzata da Lawrence Stroll, il tycoon canadese proprietario della scuderia Racing Point in Formula 1, alla quale erano presenti anche lo stilista Tommy Hilfiger e l'ex presidente Ferrari Luca Cordero di Montezemolo.

L'attrice, che sta passando la quarantena tra una nuotata nella sua piscina al coperto e le ore di divertimento in una sala giochi, in questi giorni ha anche pubblicato una tenera foto con il marito e i due figlie risalente al 2014. Potete trovare le immagini in calce alla notizia.

Vi ricordiamo che questa sera torna in TV The Legends of Zorro, sequel con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones in onda su Iris alle ore 21.00. Per altre curiosità, vi rimandiamo al film post-apocalittico di Zorro mai realizzato da Robert Rodriguez e il recente karaoke vintage di Catherine Zeta-Jones.